Drama familiar: músico espera há quatro meses por cirurgia após infarto

Eduardo sofreu um infarto durante uma partida de boliche com a família. Ele jogou a bola e sentiu uma queimação no peito, e se preocupou, afinal, ele já perdeu dois irmãos para a doença. Eduardo foi levado ao hospital fez um cateterismo, e descobriu que precisa passar por uma cirurgia. O problema é que, enquanto não passa pelo procedimento, os médicos o proibiram de fazer qualquer esforço físico. Ele precisou parar de trabalhar e o filho, de 12 anos, arregaçou as mangas e foi à luta, pois precisou se juntar à mãe para pagar as contas da casa