Duas crianças de 1 e 3 anos são resgatadas de casa em situação de abandono As crianças estão com o Conselho Tutelar e os pais vão responder por maus-tratos e abandono de incapaz

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas crianças com idade entre 1 e 3 anos foram resgatadas pela polícia após serem encontradas sozinhas em casa. Vizinhos ouviram choro de crianças em um local fechado e acionaram a polícia. Segundo a PM, as crianças estavam em um ambiente insalubre. Agora, elas estão com o Conselho Tutelar e os pais vão responder por maus-tratos e abandono de incapaz.