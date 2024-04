Emboscada? Advogada e cliente são mortos após deixarem delegacia

Alto contraste

Uma advogada é contratada para defender cliente suspeito de matar um homem durante uma vaquejada, mas os dois caem em uma emboscada e são assassinados com, pelo menos, 20 tiros. Brenda acompanhou Janiélson em um dos depoimentos, ela até publicou uma foto na delegacia, os dois conversaram com a polícia e saíram do prédio. Ela ofereceu carona ao Janiélson, e enquanto iam embora juntos foram mortos.