"Entrando na mata eu fui perdendo as esperanças", lamenta irmã de ocupante do helicóptero desaparecido

Ela pediu ajuda para localizar a aeronave

A Polícia Civil começa a sobrevoar a região onde foi registrada a última localização do celular dos passageiros do helicóptero desaparecido em São Paulo, esse é o décimo dia de buscas pela aeronave. A irmã de Luciana, uma das ocupantes da aeronave falou sobre sua percepção diante da mata onde estão sendo feitas buscas e pediu reforços. “Entrando na mata eu fui perdendo as esperanças”, lamentou Silvia Santos.