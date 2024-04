Entregador é agredido e tem triciclo quebrado por motorista no Rio

Alto contraste

Um entregador foi agredido e teve o triciclo quebrado por um motorista no Rio de Janeiro. Matheus da Silva, de 23 anos, gravava um vídeo acusando o motorista de ter passado com o carro por cima do pneu do triciclo quando foi agredido. Segundo testemunhas, o agressor ficou incomodado com o veículo parado na rua. Matheus registrou um boletim de ocorrência e foi encaminhado ao exame de corpo de delito. Imagens de câmeras de segurança vão ser analisadas e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.