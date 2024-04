Entregadores de aplicativo se envolvem em confusão generalizada com cliente

Alto contraste

Entregadores se reuniram na frente de uma casa, em Santo André, no ABC Paulista, depois que um motoboy se envolveu em uma confusão com um cliente. A discussão foi por conta de um desentendimento em relação ao pagamento da taxa de entrega. Os colegas do trabalhador foram até o local e iniciaram uma confusão generalizada, com alguns deles chegando a danificar o imóvel.