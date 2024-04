Estudante brasileira de 14 anos é agredida na porta de escola em Portugal

Alto contraste

Uma estudante brasileira de 14 anos foi agredida na porta de uma escola em Portugal. As cenas foram filmadas por outros alunos. A mãe da vítima, Lucélia Marília Oliveira, estava no restaurante onde trabalha, quando viu as imagens passando na televisão. A agressora é uma estudante portuguesa, também de 14 anos. A violência teria começado porque ela ouviu um boato sobre a mãe dela e resolveu tirar satisfação com a brasileira.