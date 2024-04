Alto contraste

Um aluno do curso oficial da Marinha se envolveu em uma briga por causa de mulher em um bar. Ele saiu do local, e voltou armado efetuando disparos. Patrick da silva Mota, de 32 anos, foi assassinado. Lucas, o que chegou atirando, é filho de um tenente e teria utilizado a arma do pai para realizar o crime. Lucas, na fuga, ele sofreu um acidente de carro e agora está internado em um hospital.