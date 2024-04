EUA: veterano de guerra que fingia usar cadeira de rodas é desmascarado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um veterano de guerra passou 20 anos enganando todo mundo. Ele lutou na guerra do Golfo e quando voltou para casa disse que não tinha mais os movimentos das pernas. Durante anos, ele fingiu usar cadeiras de rodas para receber um benefício social de quatro mil dólares por mês, cerca de 20 mil reais, mas a farsa foi descoberta por um descuido do veterano de guerra. Depois de sair de uma consulta, ele foi flagrado guardando a cadeira de rodas no carro.