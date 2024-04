Ex-marido de motorista de van assassinada é encontrado morto

Alto contraste

A motorista de van escolar Rosemeire, de 40 anos, foi morta a tiros no estacionamento onde guardava o veículo, no bairro Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Ela estava tirando o carro do estacionamento quando foi surpreendida pelo criminoso. Rosemeire havia se separado recentemente e estava sendo ameaçada pelo ex-marido, que também foi encontrado morto. A polícia está investigando o caso.