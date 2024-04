Ex-patrões são presos suspeitos de encomendar morte de ex-funcionária

Alto contraste

Dentistas suspeitos de encomendar a morte de ex-funcionária acabam de ser presos. A comerciante Laísa, de 26 anos, foi atacada por dois homens dentro da loja de roupas dela. A jovem está internada em estado grave na UTI. Os dois homens que atacaram Laísa já estão presos e entregaram os supostos mandantes do crime: o casal de dentistas Francisco e Savana, ex-patrões de Laísa. De acordo com a investigação, Laísa trabalhava com o casal, foi demitida e entrou com um processo trabalhista contra a clínica.