Exagero ou precaução? Apresentadora de TV israelense é flagrada trabalhando com arma na cintura Lital Shemesh carrega a arma consigo desde o ataque terrorista do Hamas no ano passado

Balanço Geral| 08/01/2024 - 14h27 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share