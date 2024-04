Exclusivo: criminoso são flagrados assaltando motoristas todos os dias na avenida do Estado, em SP Em questão de segundos, os motoristas são surpreendidos e perdem os celulares

O Balanço Geral mostra flagrantes exclusivos de assaltos na avenida do Estado, na região do Brás, no centro de São Paulo. Os ladrões agem nesse mesmo lugar todos os dias como se estivessem cumprindo expediente. Eles ficam esperando a melhor oportunidade e, assim que o farol fecha, começam a atacar. Em questão de segundos, os motoristas são surpreendidos e perdem os celulares. Logo em seguida, os criminosos volta para o ponto em que estavam e já começam a monitorar outras vítimas.