Exclusivo: goleiro Cássio recebe torcedor no centro de treinamento do Corinthians e recupera joia perdida

O Balanço Geral mostra a história do Robson, o barbeiro corinthiano que encontrou uma joia que pertence ao Cássio, goleiro e ídolo do Corinthians. Ele caminhava pelas ruas de Alphaville achou uma caixa. Lá dentro, um anel confeccionado especialmente por um joalheiro em comemoração ao título da libertadores e do mundial de 2012 do Corinthians. No começo da semana, levamos a joia até o centro de treinamento para que Robson devolvesse ao Cássio. Voltamos de lá com a promessa que hoje (2) os dois se encontrariam. Acompanhe o encontro especial!