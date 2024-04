Alto contraste

Um fã da cantora Taylor Swift pegou o salto do sapato da cantora durante um show no Brasil e queria vender a peça para custear o tratamento do câncer da prima. Só que o dono da grife que desenhou o calçado se prontificou a bancar o custo médico.