Falha elétrica interrompe circulação de trens e afeta transporte público em SP

Uma falha na rede de fornecimento elétrico na manhã desta sexta-feira (22) interrompeu a circulação de trens da CPTM entre as estações Luz, na região central, e Tatuapé, na zona leste. Segundo a companhia de trens metropolitanos, um pano molhado foi arremessado nos cabos e provocou um curto-circuito. Vídeos enviados por passageiros mostraram o trem parado e as portas fechadas. As pessoas chegaram a desembarcar e andar no trilho até a plataforma.