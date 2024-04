Falso tutor entra em contato com o Balaço Geral após reportagem sobre o sumiço da cachorrinha Pipoca

Alto contraste

Uma família está desesperada na zona leste com o sumiço de Pipoca, que é uma cachorrinha da raça Lulu da Pomerânia, escapou pelo portão de casa, com outra cachorrinha da família, e sumiu. O animal é o xodó da Larissa, de 9 anos de idade, que estava com a Pipoca desde que ela nasceu, há dois anos. A família conseguiu imagens de câmeras de segurança da região, que mostram Pipoca vagando pela avenida e sendo resgatada por um motoqueiro. O problema é que logo depois o motoqueiro é abordado por um homem em um carro preto. Ele se identificou como tutor da Pipoca, mas era mentira. A família pediu ajuda pela internet e o motoqueiro entrou em contato e contou o que aconteceu. Após exibição da reportagem, o falso tutor entrou em contato com o Balaço Geral após reportagem sobre o sumiço da cachorrinha Pipoca.