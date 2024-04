Alto contraste

Um DJ desapareceu depois pular no mar durante um cruzeiro, após discutir com a namorada. As buscas pelo homem continuam, mas até agora ele não foi encontrado. No momento do incidente, haveria um show do cantor Alexandre Pires, que foi cancelado pela organização do evento. A família do rapaz culpa a namorada dele pelo acidente.