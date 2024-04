Família desconfia que namorada, 50 anos mais jovem, tenha participado de assalto e morte de idoso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal com 50 anos de diferente desaparece. Claudiane tem 22 anos e Roque 72 anos, um dia, o casal briga dentro de casa. Depois disso, ninguém teve notícia dos dois. Uma das filhas de Roque chegou na casa do pai e encontrou tudo revirado. Uma TV e outros objetos tinham sido roubados da casa. Além disso, a caminhonete nova de Roque também tinha sido roubada. No dia seguinte, o corpo de Roque foi encontrado amarrado dentro de um rio. A caminhonete, avaliada em mais de 200 mil reais, foi encontrada em um ponto de tráfico de drogas e Claudiane continua desaparecida.