Família é feita refém dentro de casa em bairro nobre de São Paulo; criminosos queriam joias e dinheiro

Uma família foi feita refém no Planalto Paulista, um bairro nobre de São Paulo. Três criminosos invadiram a casa, enquanto um comparsa vigiava do lado de fora. As vítimas são quatro irmãos e o filho de um deles. Todos foram amordaçados e ameaçados por mais de uma hora, mas os vizinhos perceberam o barulho e chamaram a polícia. Foi uma negociação que durou meia hora, até os criminosos se entregarem. As vítimas contaram ao Balanço Geral o drama que viveram.