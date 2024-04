Família luta para que convênio médico cubra doença de filho com má-formação no coração Luiz Joaquim fez duas cirurgias antes dos quatro meses e agora precisa fazer mais uma para sobreviver

Luiz Joaquim nasceu com uma má-formação no coração. Luiz nasceu e superou duas cirurgias feitas antes dos 4 meses. Agora, aos 3 anos, ele precisa fazer a terceira cirurgia para continuar vivo. A família luta para conseguir que o convênio médico arque com os custos do tratamento. A família acumula uma dívida milionários com as operações e despesas hospitalares.