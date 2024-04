Familiares e amigos se reúnem no Autódromo de Interlagos para último adeus a Wilson Fittipaldi Enterro está previsto para acontecer no Cemitério da Paz, na zona sul de São Paulo

Amigos e parentes se reuniram no Autódromo de Interlagos, na manhã deste sábado (24), para se despedir do ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi Júnior. Wilsinho, como era conhecido, fez história nas pistas e fundou a única equipe da categoria do Brasil. Ele estava internado desde dezembro do ano passado, após sofrer uma parada cardíaca provocada por um engasgo durante um almoço em família.