Festival de torresmo agita a zona leste de São Paulo

Hoje (2) e amanhã (3), no estacionamento do shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, acontece um festival de torresmo. A repórter do Balanço Geral Marcela Terra foi até o local e mostra o carro-chefe do festival, que é o torresmo de rolo. Ele é feito com um corte nobre da barriga do porco. Além disso, um especialista esclarece se a comida pode ser consumida com frequência ou não.