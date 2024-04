Filha da família Tofalete tentou ligar para a polícia antes dos assassinatos

Alto contraste

Novas informações sobre a família Tofalete, encontrada morta em um canavial. Segundo a polícia, os tiros encontrados no carro deixam claro que a família foi executada. Agora, os policiais descobriram que ligações foram feitas do celular de Izabelly para o 190, pouco antes dos assassinatos. A família desapareceu depois de sair de Olímpia para comemorar o aniversário de Mireli em São José do Rio Preto, mas um radar registrou a passagem do carro em Mirassol, cidade que não estava nos planos, e o veículo foi encontrado em Votuporanga. Uma das linhas de investigação da polícia é de que Anderson tinha ligação com o tráfico de drogas.