Filho invade júri de acusado de matar seu pai e atira contra o réu em Pernambuco

Cristiano estava sentado acompanhando o júri do acusado de matar seu pai quando, de repente, se levantou e foi até o réu, identificado como Francisco de Moura, e efetuou vários disparos. O juiz, os advogados e os jurados precisaram se esconder para não serem atingidos pelos tiros. O caso aconteceu em São José do Belmonte, em Pernambuco. Após efetuar os disparos, Cristiano tentou fugir, mas acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio. Além do réu, ninguém mais ficou ferido.