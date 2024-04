Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um fiscal de Zona Azul foi agredido por motorista que não gostou de receber uma notificação. O homem estacionou de forma irregular na rua. Quando o agente se aproximou do carro para avisar sobre a multa, o motorista partiu para cima dele com socos e chutes. Mas a confusão não parou por aí, motociclistas que viram a cena não gostaram do que esse motorista fez e saíram em defesa do fiscal.