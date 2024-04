Fisiculturista é morto a tiros na zona leste de SP

Alto contraste

O fisiculturista Denis Yoshio, de 32 anos, foi assassinado a tiros na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, na noite do último sábado (9). De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando os agentes chegaram até o imóvel, familiares informaram que Yoshio foi atingido por disparos de arma de fogo feitos por dois homens em uma moto. Segundo a família, o fisiculturista não tinha desafetos. A Polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança e agora tenta identificar os criminosos.