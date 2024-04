Alto contraste

Imagens mostram um flanelinha arrombando um carro em Taguatinga, no Distrito Federal. A vítima disse que o ladrão viu quando a bolsa foi colocada no banco de trás do carro e chamou a polícia, mas foi informada que não tinha efetivo para ir até o local. Ela encontrou a bolsa abandonada perto do local do crime.