Força Aérea localiza corpo de piloto de avião que estava desaparecido em Jundiaí (SP)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Força Aérea Brasileira localizou neste sábado o corpo do piloto de avião Angelo Pucci Filho na Serra do Japi, em Jundiaí (SP). A aeronave, que estava desaparecida desde às 20h40 da última quinta-feira (28), foi localizada no por volta das 17h45 de sexta-feira. Angelo partiu de Jundiaí na quinta-feira rumo a São Paulo, mas teve algum problema e tentou retornar à origem, mas não chegou ao aeroporto de Jundiaí.