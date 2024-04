Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As buscas pelo helicóptero que desapareceu em São Paulo entram, nesta segunda-feira (8), no oitavo dia. A suspeita é de que os quatro ocupantes estejam na região da Serra do Mar, perto do litoral norte paulista. Os trabalhos são coordenados pela Força Aérea Brasileira e pela Polícia Militar.