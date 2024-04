Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão, morre aos 78 anos Causas da morte ainda não foram divulgadas

Morreu, aos 78 anos, a lenda do futebol alemão Franz Beckenbauer. Segundo a família, o ex-jogador e treinador morreu dormindo, cercado por parentes. A Federação Alemã confirmou a informação, mas não foram divulgados detalhes sobre a morte. Beckenbauer, conhecido por revolucionar a posição de defensor, estreou como jogador no Bayern de Munique, onde conquistou quatro títulos nacionais e três títulos continentais. Pela seleção alemã, ele conquistou a Copa do Mundo de 1974.