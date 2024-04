Fugitivos de presídio de segurança máxima em Mossoró (RN) podem estar escondidos em cavernas

Alto contraste

No sétimo dia desde a fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, autoridades continuam reunindo esforços para capturar os fugitivos. As buscas acontecem na divisa com o Ceará. 100 agentes e 20 viaturas da Força Nacional vão intensificar as buscas pelos dois fugitivos do presídio de segurança máxima.