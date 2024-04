Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma nuvem de fumaça escura invadiu os vagões dos trens da linha 8-Diamante, em Barueri, na Grande São Paulo, nesta terça-feira (23). Segundo a empresa que administra a via, foi um caso de fumaça no sistema de rodas. Apesar do ocorrido, não houve incêndio nem qualquer tipo de atraso significativo. O trem foi recolhido para manutenção.