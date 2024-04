Gangue da batida: mulher é morta durante assalto em SP

Alto contraste

A dona de um salão de beleza Lindinalva Gomes, de 56 anos, foi assassinada por criminosos que roubaram o carro dela em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Os três criminosos fazem parte da gangue da batida. Eles bateram de leve no carro da vítima e quando ela, que estava com uma amiga, desembarcou, os criminosos anunciaram o assalto. Na sequência, um dos ladrões deu um tiro em Lindinalva e fugiu com o veículo dela. Durante a perseguição, ele bateu em um carro e foi preso. Dois comparsas, que escaparam em outro veículo, estão sendo procurados pela polícia.