Gangue da pedrada: criminoso quebra vidro de carro e rouba celular no centro de São Paulo O motorista do carro teve um prejuízo de R$ 600

Uma passageira que estava em um carro de aplicativo teve o celular roubado por um criminoso no centro de São Paulo. Imagens mostram quando um bandido quebra o vidro do carro e arranca o aparelho das mãos da mulher. Desesperada, a vítima chora e pede ajuda para o motorista. A passageira estava indo para a rodoviária do Tietê, pois mora em Curitiba.