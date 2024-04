Gangue do 'soco na cara' ataca turistas e moradores no Rio Os criminosos fazem arrastões em um dos locais mais visitados por turistas no país

Câmeras de segurança registaram novos flagrantes da gangue do 'soco na cara', na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. São arrastões em um dos locais mais visitados por turistas no país. Depois dos ataques, o Balanço Geral mostrou os justiceiros que foram às ruas para fazer justiça com as próprias mãos.