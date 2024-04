Garçonete defende amiga de ataque do companheiro e é morta

Alto contraste

Uma garçonete foi assassinada ao tentar defender uma amiga em Campinas, no interior paulista. Andressa e Andreia Gonçalves haviam voltado de uma festa e quando chegaram na casa de Andreia, o companheiro dela, Bruno, começou a brigar com a companheira. Ele partiu para cima dela armado com uma faca. Sem pensar duas vezes, Andressa tentou impedir a agressão e entrou em luta corporal com o suspeito. A jovem, de 29 anos, mãe de um menino de 12 anos, foi atingida no pescoço e morreu no local.