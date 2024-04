Golpe da viagem: criminosos são presos por roubar dados de cartões de crédito

Alto contraste

Criminosos que anunciavam nas redes sociais pacotes de viagens com hospedagem em resorts e hotéis de luxo foram presos. Três suspeitos foram encontrados ostentando uma vida de luxo com cartões clonados das vítimas. Eles anunciavam os pacotes de viagem, os clientes compravam o pacote de sete dias, mas no terceiro, eram convidados a ir embora porque o quarto só estava pago até a metade da viagem. O objetivo da quadrilha era roubar os dados dos cartões de crédito desses clientes.