Golpe do presente: quadrilha suspeita de enganar vítimas para cometer fraude é descoberta

Dois criminosos foram presos sob suspeita de aplicar o golpe do falso presente. O golpe funcionava da seguinte maneira: primeiro, os suspeitos telefonavam para a vítima e diziam que tinham um presente para entregar. A vítima caía na conversa e passava os dados pessoais aos suspeitos. Em seguida, eles invadiam aplicativos de bancos e, com as senhas da vítima, faziam transferências, saques e golpes online. A quadrilha é de São Paulo, mas aplicava golpes no Rio de Janeiro.