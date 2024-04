Golpista promete multiplicar notas de dinheiro, mas vítima arma emboscada com a polícia Suspeito pediu R$ 50 mil em dinheiro vivo para a vítima, o que acendeu sinais de alerta de golpe

Um golpista estrangeiro foi preso após uma emboscada armada por uma potencial vítima dele. Lucas colocou sua casa à venda na internet, e o golpista demonstrou interesse. Os dois se encontraram pessoalmente, e Lucas desconfiou quando o suspeito, um camaronês de 38 anos, prometeu riqueza a ele com um esquema para multiplicar dinheiro. Ele pediu a Lucas que lhe desse cédulas verdadeiras - R$ 50 mil em dinheiro vivo - para fazer o tal milagre. Lucas desconfiou e, fingindo entrar no jogo do golpista, armou uma emboscada junto da polícia.