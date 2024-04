Gottino dá bíblia de presente a garoto que teve o livro roubado por criminosos Pierry, de 11 anos, também ganhou uma camiseta do Palmeiras, time do coração dele

O Balanço Geral mostrou na semana passada o caso de Pierry, de 11 anos. O menino perdeu uma bíblia, que era a última lembrança do pai, que morreu de Covid-19. O carro da família de Pierry foi roubado em Cidade Kemel, na zona leste de São Paulo. O veículo foi recuperado, mas a mochila onde ele guardava a bíblia não estava mais lá. Para trazer um pouco de conforto ao menino, Reinaldo Gottino mandou uma bíblia nova de presente, além de uma camiseta do Palmeiras, time do coração do garoto.