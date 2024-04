Grávida desaparece após sair de casa no interior paulista O pai da criança é principal suspeito

A polícia investiga o desaparecimento de uma jovem grávida em Jaú, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o principal suspeito é um homem casado que seria o pai do bebê. A polícia investiga se ele e outra amante dele têm alguma relação com o sumiço de Gabriela.