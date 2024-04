Helicóptero da RECORD flagra homem armado com fuzil no Rio de Janeiro O suspeito e mais um comparsa estavam dentro de um carro sem placa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O helicóptero da RECORD flagrou na tarde desta quarta (3) um carro sem placa em atitude suspeita no bairro Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro. Em seguida, um homem armado com fuzil e um comparsa descem do carro e param um táxi que passava no local que os leva até uma casa. O homem armado desce nessa casa e o táxi vai embora.