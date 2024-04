Helicóptero desaparecido: familiares de ocupantes são chamados para reunião com equipes de resgate Confira as novas informações sobre a busca pela aeronave

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Familiares dos ocupantes foram chamados para uma reunião com as equipes de resgate no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Gottino esteve no local e conversou com Silvia, irmã da Luciana, uma das passageiras desaparecidas. Ela contou, com exclusividade ao Balanço Geral, o que foi discutido.