Homem assassinado na frente da família era matador de aluguel internacional procurado

Uma reviravolta no caso de um homem assassinado na frente da família no litoral de São Paulo chama atenção. Conhecido como esloveno, Dejan Kovac foi executado a tiros na frente da esposa e do filho em Santos, litoral de São Paulo. A polícia descobriu que ele não é esloveno, mas na verdade ele nasceu na Sérvia. O nome verdadeiro dele é Darko Geisler, um homem procurado pela Interpol acusado de ser um matador de aluguel internacional.