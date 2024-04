Homem atira em companheira durante crise de ciúmes

Alto contraste

Uma mulher, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (3), no bairro Rochdale, em Osasco, Grande São Paulo. Segundo informações, a mulher disse que estava em um clube com o companheiro e que, por motivos de ciúmes, houve uma discussão. Logo em seguida, decidiram ir embora e no caminho para casa, no interior do veículo, o homem sacou a arma e disparou contra a mulher. Ainda que baleada, ela conseguiu tomar a arma, tirar a chave do contato e quebrá-la. Ela desceu do veículo e andou alguns metros até conseguir pedir ajuda em um hospital próximo ao local.