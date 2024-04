Homem é assaltado duas vezes na mesma rua na zona leste de São Paulo

Alto contraste

No domingo (17), Robinson Lisboa e sua companheira chegavam em casa de moto, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, quando foram interceptados por dois criminosos em outra moto. O casal se rendeu logo, mas o ladrão arrancou a vítima da moto que caiu, derrubando a mulher que estava na garupa. As vítimas aproveitaram a distração dos assaltantes que tentavam levar a moto e fugiram. Então, um terceiro criminoso surgiu, mas o ladrão encarregado de levar a moto das vítimas não conseguiu dar a partida e largou a motocicleta lá. Em 2022, na mesma rua, Robinson foi abordado por dois criminosos que queriam a sua moto.