Homem é atingido por fio de telefonia no ABC Paulista O homem teve ferimentos no pescoço e corpo

O estoquista Alexandre, de 30 anos, foi atingido por um fio de telefonia na rua de casa, em Diadema, ABC Paulista. O homem estava voltando do trabalho de bicicleta e teve ferimentos no pescoço e corpo. O fio de telefonia estava esticado no meio da rua. No momento do acidente, Alexandre conta que não percebeu que o serviço estava sendo feito porque não tinha nenhum tipo de sinalização.