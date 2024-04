Homem é morto a tiros dentro do próprio carro no interior de São Paulo Ele estava estacionado na frente de casa quando foi surpreendido por criminosos armados que atiraram

Um homem foi assassinado a tiros dentro do próprio carro, em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava estacionado na frente de casa quando foi surpreendido por criminosos armados que atiraram de dentro de outro carro. Evanio da Rocha Zimmerer ainda conseguiu engatar a marcha à ré e acelerar. O irmão de Evanio era um dos principais traficantes da região e foi morto em um confronto com a polícia. Agora, os investigadores querem saber se a execução de Evanio tem ligação com o passado do irmão.