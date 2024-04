Homem é preso suspeito de matar a família Tofalete

Alto contraste

Foi preso o homem suspeito de matar a família Tofalete em São Paulo. O Anderson, a esposa dele, Mireli, e a filha de 15 anos, Isabelly, saíram de casa no dia 28 de dezembro do ano passado. A ideia era comemorar o aniversário de Mirele em outra cidade. Quatro dias depois toda a família foi encontrada morta. A suspeita é de que Anderson tinha envolvimento com o tráfico e caiu em uma emboscada.